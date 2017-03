X-mängude kohtunikud armastavad uudsust ning nõnda on medaleid võidetud just teistsuguse mõtlemisega. Kas lähitulevikus võiks uue triki päevavalgele tuua ka Kelly Sildaru?

"Absoluutselt. Kelly on juba kõiki oma oskustega üllatanud ning ta pole tõstnud mitte ainult tüdrukute, vaid ka poiste taset. See annab ikka heas mõttes laksu tagumikku, kui 15aastane tüdruk teeb asju paremini kui mõni täismees," arvab britt, pargisõidus pronksmedali teeninud James Woods.

"See on ekstreemsport. Uhiuus trikk, uue kontseptsiooniga – see oleks väga teretulnud. Selliseid asju juhtub igal aastal. Kellyl on erakordne talent, ta võiks kõike teha!“ arvab ta. „Meie jaoks on ainsaks piiriks taevas!“

Kas sportlane võiks uhiuuele trikile ka nime anda? Woods toob näiteks X-mängude legendi Jon Olssoni, kes on maailmale tutvustanud muuhulgas selliseid trikke nagu kangaroo flip ja DJ flip. "Meie räägimegi selles keeles. Aga miks mitte," arvab Woods.