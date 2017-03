Ei. Vaprus on küll selle aasta potentsiaalne punane latern, kuid senise hooajaga on näidatud, et päris eelmise hooaja Rakvere Tarva tasemel nad pole. Lääne-Virumaa meeskonna möödunud aasta saldoks jäi 3 punkti ja 15 löödud väravat.

Vaprusel on punkti juba kirjas ning kahe mänguga löödi märkimisväärsed kolm väravat. Lisaks on meeskonnas hulk mitmekülgseid ja andekaid noori, kes toetuvad kogenud Karl Palatule ja Martin Vungile.

Laupäeval näidati Pärnus viisakat kaitsetööd ja väledaid kontrarünnakuid. Sellise mängu pealt on võimalik ka kõige tugevamaid vastaseid ehmatada.

3. Kuidas Pärnu jalgpallifänne vastu võtab?

Teise poolaja alguses loeti väljaku ääres kokku 165 inimest, kes olid hingega asja juures. Palju oli lapsi, kes isukalt omakeskis arutasid, millises seisus nende kodukoha jalgpall ikkagi on. See oli siiras mure ja huvi. Täna on neil motivatsiooni Vapruse noortemeeskonnast meeste hulka pürgida. Nüüd peab klubi tegema kõik, et need poisid kuskile ei kaoks.

Omamoodi märgiline oli ka üks väike poiss, kes teatas: "Mulle jalgpall meeldib, kuna mehed peavad väljakul plaani. Esimest korda vaatan staadionil jalgpalli, telekast olen juba viis korda näinud." Nii see pisik levib…

Siiski peab mainima, et 2 eurot tassitäie leige tee eest on selgelt liiga palju. Kui need samad poisid poolajal külmetava hakkavad, siis ei pruugi neil sellist raha võtta olla.

Vaprus vs Tammeka.

4. Kes oli platsi parim?

Karl Palatu. Pärnu kaitseliini selge liider. Kaptenipael on õige mehe muskli ümber, sest just Palatu innustab ja õpetab noori ametivendi vahetpidamata. Seda mitte sõimates ja lahmides, vaid rahulikult, selgelt ja valjult suheldes. Ei tasu unustada, et sama tööd tegi ta aastate eest ka meistriks tulnud FC Floras. Tema kõrval karastub ja õpib andekas Magnus Villota. Eelmainitute kõrval peab ära märkima, et iga pärnakas jättis endast kõik väljakule.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Vaprus jätkaku samas vaimus. Kaotuste järel tohi masti maha lasta ja arenguhüpe tuleb pigem varem kui hiljem. Liiga palju palli hoidma see meeskond ei hakka, kuid kontrarünnakute lihvimisega ei saa sellise mängujoonise juures kunagi üle pingutada.

Tammeka olukord on omamoodi segane. Avavoorus murti maha tiitlikaitsja FCI Tallinn, kuid Pärnus ei tulnud väljakul suurt midagi välja. Laupäeval jäi puudu meeskondlikust suhtlusest. Mängijad avanevad, seisavad ja ootavad palli, kuid asjata. Keskväljal hoitakse palli üle ja see ajab asjatuid spurte tegevad kaaslased endast välja. Kokkuvõttes kaob moraal.

Tammeka viigivärav sündis üliminutitel.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Tammeka kapten Kaarel Kiidron: "Ei saa sellise mänguga rahule jääda. Kokkumängu ei ole ja söödud ei jõua omadeni. Nädalaga me nüüd loomulikult söötma ei õpi, kuid peame aru saama, kuidas mängijad väljakul liiguvad. Kogu austuse juures Pärnu vastu, seekord olime meie kehvad, mitte nemad suurepärased."

Vapruse kapten Karl Palatu: "Lõpp ei läinud päris plaanitult. Olime vähemuses ning lisaks jäi üks mängija krampidega väljakule pikali. Kokkuvõttes oli meil kaks mängijat vähem ja see sai otsustavaks. Ometi on siit palju positiivset kaasa võtta: meil on hea meeskond ja täna tegid kaks 16aastast poissi meistriliiga debüüdi. Nad said hästi hakkama."

7. Mis saab edasi?

Pärnut ootab 18. märtsil tõsine väljakutse, sest külla sõidetakse FC Florale. Tallinna klubil on selja taga kaks tõsiselt rasket matši: viigipunkt saadi lahingutest Levadia ja Kaljuga. Kindlasti rahuldub Flora Vapruse vastu vaid võiduga, pärnakad peaks aga viigipunkti puhul pidu.