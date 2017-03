Kuivõrd Punased on Inglismaa kõrgliiga esikümne meeskondadest lasknud endale lüüa enim väravaid, on kaitsemäng suur küsimärk. Seetõttu uuritigi sakslaselt, kas vigastusest paranenud Dejan Lovren võiks probleemi lahendus olla. Klopp aga võib lahendust näha hoopis Eesti vutimehes.

"See tähendab, et kui keegi on vigastatud, siis pole aega mõelda sellele, et mis nüüd saab, vaid tuleb asuda lahendust otsima. See on õige lähenemine."