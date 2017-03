Kelly Sildaru pakatas pärast Norra X-mängude Big Airi treeningut rahulolust ning kinnitas, et saab teha kõike, mis vähegi pähe tuleb. "Väga mõnus on hüppesse minna, kui hoogu on!"

Kelly proovis treeningul ka 1260-kraadist hüpet, mis asjatundjate sõnul võiks piisata ka medalist. "Grab oleks võinud natuke parem olla, aga ehk läheb paremaks."

Isa Tõnis kinnitas, et Kelly treening läks tõepoolest väga hästi. "Proovisime seda trikki esimest korda. Proovisime, maandus ära. Stiili poolest oli haare hästi lühike, võrreldes Aspeniga on hüppemägi väiksem. Kiirust oleks rohkem vaja, aga muidu oli väga mõnus. Palju punkte selle eest saab, on muidugi iseasi!"

Millise taktikaga võistlusele minnakse? "Alustame 900-ga, siis teeme 1080 ning siis hakkame 1260 proovima. Kaks hüpet tuleb kirja saada."

Big Airi võistlus algab Eesti aja järgi kell 19.