Kelly Sildaru isa ja treener Tõnis pidas Norras X-mängudel Big Airi võistlusel saadud hõbemedalit väga heaks saavutuseks.

"Loomulikult tunnen rahulolu, sest Big Airi võistlusel osalemine oli rohkem ohus. Eile hakkasime uut meetodit katsetama ja tundus, et saab võistelda. Lõppkokkuvõttes läks väga hästi," selgitas Sildaru, kuidas nad tulid mõttele kaasata Uus-Meremaa treener Brad Prosser.

"Mõtlesime, et lükkame alguses talle hoogu kahe mehega. Eile rääkisime Bradiga, kas ta oleks nõus teine olema (idee autor oli Briti vigursuusataja James Woods-toim.). Täna proovisime korra ja selgus, et ta saab üksi ideaalselt hakkama. Nii on lihtsam, kui kõrval keegi ei sega."

Tõnis ütles Kelly kahe uue triki kohta, et võistlustel lähebki käima. "1260 hakkas tulema ja viimane oli üsna hea, pika grabiga enam-vähem. Viimasel katsel oligi Gremaud' ülelöömiseks ainuke võimalus 1400-kraadine hüpe, aga ta ei saanud käega äärt kätte. Kinni võtmiseks peab keskenduma nii paljudele asjadele ja kui seda esimest korda teha, siis ei saagi väga hästi õnnestuda. Aga meil läks väga hästi."

Kelly treener kinnitas, et hõbemedal on siiski väga hea tulemus. "Eks vahepeal tundus, et on päris hästi. Olime pikalt ees (Kelly juhtis võistlust pärast teist hüppevooru, kuid Gremaud' viimane katse kukutas ta teiseks-toim.), aga ei ole hullu. Arvestades, et üleeile mõtlesime, et üldse ei võistle, siis saime mitte ainult hõbemedali vaid kaks uut trikki kal"