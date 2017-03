Mõnevõrra Norra X-mängudel Kelly Sildaru päästeingliks saanud Brad Posser sõnas Eesti ajakirjanikele, et ei mõelnud hetkekski, kui Sildarud palusid teda appi pisikesele Kellyle hoogu lükkama.

"Lepin 10 protsendiga Kelly auhinnarahast," naeris Prosser, kuid tõsines. "Oleme varem koostööd teinud ning loomulikult olin nõus teda aitama. Ta on võrratu laps, tal on palju potentsiaali. Meie eksperiment töötas. Olen temast rohkem kui kaks korda raskem, nii et mul oli lihtne hoogu saada. Kohati kartsin, et ma lükkan teda üle," sõnas ta.

Prosser sõnas, et proovis võimalikult palju Kellyt katsete vahel rahustada. "Kelly oli närvis, see oli ju ka loogiline. Närv on hea asi, aga kui mõtled üle, muutub see probleemiks. Üritasin seda maandada ning talle sisendada, et ta saab hakkama."

Brad Prosser Kelly Sildaru abistamas (Merili Luuk)

Tema arvates ei suuda Sildaru sooritatud 1440-kraadist hüpet paljud mehedki teha. "Kelly on tubli, et läks seda proovima, aga kuna hindamine on juba selline, et väga palju oleneb haardest, siis ilma selleta pole hüppel praktiliselt mingit väärtust. Aga ta on supertubli, et suutis selle maanduda," selgitas ta, miks Kelly võimas hüpe vaid 27 punkti sai.

Samas tunnistas ta, et šveitslanna Mathilde Gremaud' viimasel katsel tehtud kahekordne salto vääris võitu. "See hüpe oli nagu õpikust. Muidugi tahtsin näha Kellyt võitmas, aga Gremaud’ vääris täna võitu!"