Rootslane Henrik Harlaut tegi eile õhtul X-mängude ajalugu, kui võitis neljandat korda meeste Big Airi võistluse. Harlaut tunnistab, et oma osa on selles eestlannal Kelly Sildarul.

"Ta on põhjus, miks kõik nii palju pingutavad. Kelly on uskumatult hea ja ta on juba nii palju meie ala jaoks ära teinud. Ta mõjutab meid kõiki," rääkis Harlaut, siirusenoot hääles.

Naiste tase on Harlaudi meelest tõusnud. "See võistlus oli haige! Lihtsalt haige!"

Henrik Harlaut becomes the first male skier to win four gold medals in a single discipline – Men’s Ski Big Air! 🏅🏅🏅🏅 #XGames pic.twitter.com/X6bszyaCef — X Games (@XGames) March 11, 2017

25aastane Harlaut näeb Kellys ka ennast. "Kui olin Kelly vanune, meeldis mulle alati teha just nüüd nähtud kahte trikki – switch 1260 ja 1440 –, aga ta on ikka palju parem kui mina toona! Switch 1440 (Ükski naine pole sellist trikki varem võistlustel teinud - toim.) üle on mul veelgi parem meel, sest näen, et mõtleme sarnaselt. Seda trikki oli ikka uskumatult hea näha."