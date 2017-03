Laupäeval Mehhiko rallil kiiruskatse võitnud ning üldjärjestuses neljandat kohta hoidev Ott Tänak loodab viimasel päeval noppida korralikke lisapunkte.

"Oli tore päev," iseloomustas eestlane M-Spordi pressiteate vahendusel laupäeva. "See on uute autodega esimene kruusaralli ja oleme üritanud masinaid järjepidevalt paremaks muuta. Arvan, et pärastlõunal tegime õige rehvivaliku ning sõitsime puhtalt."

Mehhiko ralli viimasel päeval on kavas kaks kiiruskatset. "Homme (täna - toim) on veel paar küllaltki pikka ja keerukat kiiruskatset, üks neist on Power Stage. Tänavu saab nendelt koguda päris palju punkte ehk peame olema targad ja loodetavasti saame neist mõne punkti ka."

Esimene auto läheb pühapäeval rajale Eesti aja järgi kell 20.10.