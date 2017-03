Jäär Täna tasuks hoida tervist ning võimalikult palju puhata ja võimalusel looduses viibida. Samas võid olla tundlik külma ja eriti niiskuse-rõskuse suhtes. Neljajalgne sõber on tavalisest rahutum.

Sõnn Suurepärane päev selleks, et elust mõnu tunda ja panna tähele elu ilusamaid külgi. Samas võid olla liiga kangekaelne, vanades eelarvamustes kinni ja ajada oma joru.

Kaksikud Minevikus toimunud sündmus või kohtumine kerkib ehk jälle esile. Teine variant on see, et oled nostalgilises meeleolus ja otsid kogemusi, mis pakuksid midagi ka hingele.

Vähk Oled tundlikul lainel ja paned rohkem tähele, kui tavaliselt. Väljenda end kõnes ja kirjas selgelt ning ära jäta oma jutus otsi lahti. Õhtus võib olla tugevaid emotsioone.

Lõvi Paljudele võib tunduda, et lähtud oma tegevuses reklaamlausest «Võidab see, kel on surres kõige rohkem asju!». Sinus tõstavad pead saamise ja kahmamise impulsid.

Neitsi Kuu liigub Neitsis (alates kella 0.07) ja moodustab päeva teises pooles opositsiooni Neptuuniga. Niisiis võivad kujuneda õhtused tunnid üsna tundelisteks. Suhete liinis oleks vaja olla aus ja otsekohene.

Kaalud Planeetide muster ajab asjad keeruliseks. Sinust ei taheta kuidagi aru saada. Väljenda ennast selgelt ja ära jäta oma jutus otsi lahti. Samuti võidakse sinu arvamust ignoreerida.

Skorpion Päev sobib kaugemate tulevikuplaanide tegemiseks ja ideede genereerimiseks. Seevastu ost-müük ja muud praktilised ettevõtmised võivad kaasa tuua takistusi või pingeid.

Ambur Võimalik on vastuolu kodu ja koduväliste asjade vahel. Pead ehk valima, kas jääda koju või minna sõpradega möllama. Suhteid Neitsi või Kaladega oleks mõistlik vältida.

Kaljukits Puhka kultuurselt: loe huvitavat raamatut, vaata väärtfilmi või mediteeri. Reisimise, välismaaga ja õppimisega seonduv on ebasoodsas seisus.

Veevalaja Tunnetad enda ümber salapäraseid kahinaid. Alateadvuse väravad igatahes liiguvad hingedel ning on tunne, et need paiskuvad kohe valla. Vaata endasse ja kasuta oma sisemist hingejõudu!