Hispaania jalgpalli meistrivõistlustel vahetus tänaste 27. vooru kohtumiste läbi liider, kuna FC Barcelona kaotas üllatuslikult 1:2 La Coruna Deportivole ja Madridi Real alistas 2:1 Real Betisi.

Barcelona tuli La Corunas küll 0:1 kaotusseisust välja, aga 1:2 pealt enam mitte. Realgi sattus koduplatsil plindrisse, kui Keylor Navas sai 25. minutil hakkama omaväravaga - puurivaht pudistas sisse talle ürpis süütult sülle suundunud pealelöögi.

Scrap that, Navas has decided to make it right. #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/WiUVhWloaF