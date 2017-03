Manchester Unitedi jalgpallimeeskond läheb tänasele Inglismaa karikavõistluste veerandfinaalmängule Chelseaga ainsagi puhta ründajata, sest erinevatel põhjustel puuduvad Wayne Rooney ja Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial ja Marcus Rashford.

Rooney põrkas treeningul kokku Phil Jonesiga ja vigastas jalga. Ibrahimovicil on kolmemänguline keeld pärast seda, kui äsas Bournemouthi mehele Tyrone Mingsile küünarnukiga. Martial ja Rashford on haiged. Chelsea tuleb aga vastu täisrivistuses. Mida nuputab välja Unitedi peatreener Jose Mourinho?

"Me ei saa mängule minna Nicky Butti juhendatava U23 meeskonnaga," ütles Mourinho BBC-le. "Manchester United on liiga suur. Manchester United on võistluse võitja. Peame tegema muudatusi, aga kindlasti ei saa me Stamford Bridge'ile minna Nicky Butti meeskonnaga."

Chelsea pealik Antonio Conte: "Oktoobris, enne nendega peetud mängu olin kindel, et kohtume suure tiimiga (Chelsea alistas siis Unitedi 4:0 - toim). Praegu on sama seis. Unitedil ja Manchester Cityl on liiga parimad koosseisud. Näitame praegu head jalgpalli, kuid on selge, et tuleb raske mäng hea meeskonna vastu."