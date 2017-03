Norra meedia pidas oma kohaliku murdmaasuusatamise tähe Heidi Wengiga avameelse usutluse, kus ta tunnistab, et tänavuse hooaeg on olnud äärmiselt raske.

Põhjuse selleks on väga lähedase inimese siit ilmast lahkumine. "Vanaema oli mulle väga oluline ja mulle on kogu hooaeg olnud väga keeruline," sõnas Weng pisarsilmil.

"See on minult võtnud väga palju jõudu. Olen palju juurelnud elu mõtte üle ja saan aru, et suusatamine pole sugugi ainuke asi.