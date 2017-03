„Ala, mida teeme on suusatamine. Mida rohkem spetsiifilist asja teha, seda parem on,“ selgitab Ilves venitamistaktika tagamaid. „Usun, et see annab uueks hooajaks hea põhja. Maailm on seda teed läinud, et üritatakse peaaegu iga kuu suusatada.“

A post shared by Kristjan Ilves (@teamilves) on Mar 11, 2017 at 9:43am PST

Tänavu 12 MK-stardist seitsmel 30 sekka ehk punktikohale jõudnud ning MMil 23. ja 27. koha välja võidelnud Ilves on võistlusaastaga tegelikult juba üsna rahul. „Sammukene on edasi tehtud. Hooaeg tervikuna on palju õpetanud. Tunnen, et vaim on vähe kõvem ja füüsis samamoodi. Eelmine hooaeg oli üks suhteliselt suur mõõn, see aasta on hoopis teine lugu.“