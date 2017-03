Esimene peatükk: Nigel Pearson viib Leicester City Inglismaa tugevuselt kolmanda (aastal 2009) ja teise (2014) liiga tšempioniks. Teine peatükk: Claudio Ranieri tüürib Leicesteri mullu Inglismaa meistriks. Kolmas peatükk: Craig Shakespeare viib klubi jalgpalli Meistrite liigas...

Muinasloo lõpp on veel lahtine ja sümboolselt palgati uskumatu seikluse viimast juppi kirjutama maailma kuulsaima kirjaniku, William Shakespeare’i, nimekaim. Miks nimetame käimasolevat peatükki viimaseks? Sest Meistrite liigaga saab praegune teekond lihtsalt läbi. Leicesteri kõik tulevased saavutused põimuvad uuteks lugudeks, mis koosnevad samuti erinevatest peatükkidest, kuid tänavune saaga on otseselt seotud Pearsoni ja Ranieri muinasjutuga.

Nii mõnigi ütleb, et Meistrite liiga edu on Leicesteri praeguse koosseisu saatus. Tänavu ollakse Euroopas sarnases seisus nagu mullu Inglismaal – kõik nägid, et ime juhtub, kuid tegelikult ei usutud oma silmi enne, kui karikas Ranieri pea kohale kerkis.

Craig Shakespeare on Leicesteris juba vana kala. (PAUL ELLIS)

Itaalia peatreener tegi ka Meistrite liigas ära pöörase töö, enne, kui klubi omanikud talle kinga andsid. Leicester võitis Porto, Kopenhaageni ja Club Brugge ees oma alagrupi. Kaheksandikfinaali avamängus kaotati võõral väljakul Sevillale 1:2, mis jätab täna Leicesteris toimuvaks kordusmatšiks kõik uksed lahti.