Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alustab homme Balti liiga poolfinaalseeriat leedulaste Pieno Žvaigždesi vastu. Tartlaste peatreener Gert Kullamäe usub, et meeskond on lahinguks valmis.

"Võrreldes Nevežisega polegi väga suurt vahet. Arvan, et nende pink on pikem. Kui Nevežis mängis 7-8 mehega, siis neil on 10-11 meest, kes võivad lahingusse astuda," võrdles tartlaste loots kahte võistkonda.

"Teine vahe on see, et nad lasevad mängu vabamaks. Kui Nevežis oli väga distsiplineeritud meeskond ja mängis kindlaid asju, siis Pienol on rohkem individuaalset meisterlikkust ja lahtisemat mängu.

Tugev Leedu keskmik. Nii nagu oleme harjunud säärastega siin aastate jooksul mängima."

Veebruari lõpus liitus ülikoolimeeskonnaga korvialune jõud Maks Adam Konate, kes päev-päevalt üha paremini sisse sulandub. Kullamäe on üldplaanis 202 sentimeetrise palluriga rahul

"Kaitsepoolelt olen rahul, ta on hästi meie mõtted omaks võtnud ja asjad toimivad. Rünnaku poole pealt on ebakindlust märgata, eilegi rääkisime temaga sellel teemal," iseloosmustas 45aastane treener Konatet.

"Ta kohaneb uue rolliga ja mänguminutitega. Sealt, kust ta tuli, oli 35 minuti mees, siin nii palju ikkagi ei saa. See annan kohe tunda.

Aga vaikselt kohaneb ja on ikka parem kui paar nädalat tagasi. Ta on positiivne tüüp ja meeskond on ta hästi vastu võtnud. Meile on ta kindlasti väga hea täiendus, seda tõestas ka Nevežises mängus.

Meie edurivisse ikkagi üks tugev mees juurde, mis on praeguses on eriti tähtis. Olukorras, kus meil neid palju pole ja Venky (Joisi) põlvede olukord on samuti kahtlane."

Homse kohtumise eel usub Kullamäe, et seerias saavad otsustavaks pisiasjad. Tartlased on lahinguks igatahes hästi valmis.

"Võimalused on fifty-sixty - nagu legendid ütlevad. Aga favoriidikoorma annan meeleldi nendele. Teine mäng on ikkagi nende kodus," menetles endine kolmestekahur kahe satsi šansside üle.

"Meie mängime siin esimest poolaega, aga teine poolaeg on juba nende juures. Mõnes mõttes see väike eelis ikkagi on.

Aga kui leedulased ja eestlased mängivad korvpalli, mis sa arvad, kes on favoriit? Arvan, et siit võivad kõik ise edasi mõelda."