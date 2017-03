Sport on Eestis läbi aegade populaarne olnud, sestap on meil tekkinud dünastiad, kus saavutussport püsib juba vähemalt kolmandat põlvkonda au sees. Õhtulehe põgus uuring näitab, et aladevalikul pole kindlaid reegleid. Mõnes suguvõsas on käbi kännust isegi väga kaugele kukkunud. Võtame näiteks Levandid, kelle puhul saame rääkida koguni seitsmest alast: murdmaa- ja mäesuusatamisest, kahevõistlusest, iluuisutamisest, sõudmisest, aerutamisest ning tennisest.

Levandid on multitalendid

Levandite sugupuus on väga mitmekülgsed spordiinimesed. Agnes Levandi (neiupõlves Adamson) võitis Eesti suusameistrivõistlustel 11 kulda, kolm hõbedat ja kuus pronksi ning mäesuusatamises neli pronksi. Tema abikaasa Anti sai Eesti noorte aerutamismeistrivõistlustel ühekanuul kulla ja täiskasvanute sõudmismeistrivõistlustel kaheksapaadis hõbeda.

Agnese ja Anti poeg Allar võitis 1988. aasta Calgary olümpial kahevõistluses pronksi, samas on ta triumfeerinud Eesti suusahüppemeistrivõistlustel. Tema abikaasa Anna (Kondrašova) noppis iluuisutamise EMidelt üksiksõidus neli pronksi ja MMilt hõbeda ning tuli 1984. aasta Sarajevo olümpial viiendaks ning neli talve hiljem Calgary mängudel kaheksandaks.