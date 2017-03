Läinud öösel tuli meeldiv teade ookeani tagant, kui NFLi meeskond Indianapolis Colts teatas lepingu sõlmimisest Margus Hundiga. Hoiame silma peal, milliseid reaktsioone ja arvamusi see spordimaailmas tekitanud on. Siiski mahub päeva ka palju muud intrigeerivat, nii et kõige kursis olemiseks tasub püsida Õhtulehe otseblogi lainel. Head kaasaelamist!