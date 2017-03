ESPNi ajakirjanik Mike Wells koostas pärast Margus Hundi liitumist Coltsiga ülevaate ning analüüsi eestlasest.

"Indianapolise juht Chris Ballard ei tahtnudki selle liigutusega midagi erakordset saavutada. Ta on peamiselt keskendunud meeskonna sügavuse ja konkurentsi kasvatamisega," kirjutas Wells.

"Varasemalt on oldud vaid tugevate põhimeestega tiim, kui tagantpoolt pole kedagi peale tulnud. Kui on tekkinud vigastused, siis on see neile saatuslikuks saanud."