Madridi Reali korvpallimeeskonna üks liidreid Sergio Llull kavatseb vaatamata mitmetele headele pakkumistele senisele leivaisale truuks jääda.

"NBA on küll ahvatlev, kuid olen siin õnnelik ja soovin just selle meeskonnaga tiitleid võita," sõnas Llull. Enim huvi näitas tagamehe vastu üles Houston Rockets.

Tagamängija ei välista ookeani taha siirdumist edaspidi, kuid praegu allkirjastas ta Hispaania hiiuga pika kontrahti. "Ei oska öelda, mida tulevik toob, aga pikendasin just lepingut Realiga kuue aasta võrra ja järgmisel hooajal ei lähe küll kuhugi."

Llull on tänavu hiilgavas hoos, kui 190 sentimeetrise palluri Euroliiga keskmine punktisaak on 16,5, lisaks annab ta 6,2 resultatiivset söötu mängus. Hispaanias liigas on samad näitajad vastavalt 15,6 ja 5,8.

Stiilinäide tänavusest hooajast: