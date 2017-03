Autoralli MM-sarjas sõitev Uus-Meremaa piloot Hayden Paddon (Hyundai) jääb pärast juulis toimuvat Soome MM-etappi ilma kaardilugeja John Kennardist.

29aastane Paddon ja 55aastane Kennard alustasid koostööd 2005. aastal ning Kennardi sõnul on Paddoni aitamine olnud äärmiselt tore. "Alguses tundus MM-tiitli toomine Uus-Meremaale võimatu, kuid eesmärgile lähenedes peame rollijaotust muutma, et MMi võitmine tõeks saaks," sõnas kaardilugeja.

"John on minu karjääris mänginud väga suurt rolli, oleme koos palju saavutanud. On kahju koostööd lõpetada, aga oleme juba paar aastat tulevikku silmas pidades arutanud, millal oleks õige aeg seda teha," tänas Paddon paarimeest. Siiski ei lahku Kennard Paddoni tiimist ning annab endast 26 aastat nooremale mehele endiselt nõu.

Paddon ja Kennard on koos võitnud kolm Uus-Meremaa ralli meistritiitlit. Mullu aprillis triumfeerisid mehed Argentiina MM-rallil ning neist said esimesed uusmeremaalased, kes on MM-ralli võitnud.