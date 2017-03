Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo kaotas Ühisliigas neljanda kohtumise jutti, kui koduväljakul jäädi 86:94 alla Saraatovi Avtodorile.

Cramo oli vaat et terve kohtumise tagaajaja rollis, Avtodori suurim eduseis oli 12 punkti. Kolmanda veerandaja lõpus suutis Cramo matši küll 58:58 viigistada, ent Alar Varraku hoolealused ei suutnud mängu enda tahte alla allutada.

Avtodori resultatiivseimana viskas Ühisliiga parim korvikütt Nick Minnerath 24 punkti ja võttis kuus lauapalli. Cramo skoorikuningaks ja kohtumise resultatiivseimaks tõusis 28 silmaga mängujuht Branko Mirkovic, kes jagas ka 11 korvisöötu. Küll ei mänginud küünarnukivigastuse tõttu Cramo särgis valgevenelane Vitali Ljutõtš, kes viskas Balti liiga veerandfinaali avakohtumises Riia Baronsi vastu mäletatavasti 47 punkti.

Ühisliiga tabelis on Cramol nüüd kirjas neli võitu ja 15 kaotust, millega on Varraku juhendatavad 13 meeskonna konkurentsis eelviimased. Saraatov sai 12 kaotuse kõrvale kuuenda võidu, play-off koht on kahe võidu kaugusel.