Balti liiga poolfinaali avakohtumises mängisid Tartu Ülikool ja Pieno Zvaigzdes 88:88 viiki. Pärast mängu tõdes tartlaste juhendaja Gert Kullamäe, et rünnakuga võib rahule jääda, ent kaitses tuleb korrektuurid teha.

"Rünnakul mõlemalt kvaliteetne mäng, kui vaadata statistilisi näitajaid," sõnas Kullamäe. "Meil pallikaotusi viis, neil kaheksa. Meie saime 21 ründelaudu ja 21 resultatiivset söötu, neil 23 korvisöötu.

Kaitses saame aga mingid hetked igal juhul paremini mängida, just nende kolmepunktivisete vastu," läks juhendaja korvialuse mängu juurde. "Teadsime, et Osvaldas Olisevicius ja Steponas Babrauskas on nende kõige ohtlikumad viskajad, olime läbi käinud, aga nad said ühel hetkel visked kätte. Au ka neile, et panid kõik sisse.

Kui neil on järgmises kohtumises samasugune viskepäev ja kui teeme samasuguseid vigu, siis läheb meil raskeks. Peame nende skoori olulisemalt madalamal hoidma, enda vead üle vaadata ja õiged järeldused tegema."

Viik aga peatreenerit ei häiri. "Sellise seisu pealt on väga okei minna Leetu, me ei pea mõtlema punktivahele. Ütlesin seda sama ka garderoobis. Võitja läheb edasi siit finaali, kaotaja mängib kolmandale kohale."