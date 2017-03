Marit Björgen saabub kaasmaalaste ees taas võidukana Holmenkolleni suusastaadionile. Oma võidu üle ta täit rõõmu aga tunda ei saa. "Mu südames oleks nagu auk. Olen enda üle uhke, aga kui tean, et Therese on samal ajal kurb, paneb see mindki nutma," räägib ta siiral pilgul Õhtulehele. Mida arvavad norralased ühe oma kangelanna langemisest?

Johaugil on keelatud Norra koondislastega koos treenida, kuid suhtlemise osas on teed valla. Nii kinnitab Õhtulehele tema koondisekaaslane Björgen, et räägib oma sõbrannaga iga päev.

Therese Johaug ja Marit Björgen on parimad sõbrannad, kes toetanud üksteist nii heas kui halvas. (LEHTIKUVA)

"Igatsen teda nii väga. Ta soovib mulle enne igat võistlust edu ning ma ju tean, kui väga tahaks ta meiega koos olla. Mulle on see emotsionaalselt veelgi raskem kui teistele, sest ta on minu parim sõbranna ning me olime harjunud tegema kõike koos."

Jaburaim olukord oli Björgeni arvates aga Sjusjöeni suusalaagris. "Nägin Thereset, aga me ei tohtinud rääkida. Imelik, kui näed inimest umbes 100 m kauguselt ja siis pead temaga suhtlemiseks helistama,“ tõdeb ta nukralt.

Björgeni lapse Mariuse ristiema ning Johaugi teine südamesõbranna Ingvild Flugstad Öestberg igatseb samuti kange konkurendiga võistlemist. "Loodetavasti tuleb ta peagi tagasi. Olen kindel, et veelgi tugevamana kui eales varem."

Ühesõnaga: koondis ootab ja loodab, konkurendid kiruvad. Mida mõtleb aga lihtrahvas, kes päikeselisel päeval suusad kaenlasse võtab ja Lillehammeris asuvat kuulsat Birkebeineri rada läbib?

Miks just Johaug, mitte Björgen?

Kaks aastat tagasi võitis siin Johaug Birkebeineri kuulsaima, 54 km klassikamaratoni. Nüüd ei tohi ta võistelda isegi nädal varem peetaval naiste suusasõidul, kus 2000 tema sookaaslast paneb end proovile 5, 10 ja 15 km distantsil.

Mõned on spordirahva mõistes pidupäevale tulnud suisa kostüümides. 15 aastat Birkeni üritustel osalenud Lisbeth, Nora ja Elisabeth räägivad, et mõtlevad suusatades ka oma kangelastele.

"Ma ei usu, et leidub mõni norralane, kes ei tunneks Theresele kaasa," räägib Nora ja jutustab, et üks tema tuttav saatis Johaugile suisa kaastundekirja. "Üleüldse saab ta vist hästi palju kingitusi, ta läheb kõigile palju korda."

Õhtulehega vestlevad norralased väidavad, et poleks kunagi arvanud, et dopinguskandaal võib tabada Johaugi. Jutud on seni käinud ju pigem Marit Björgeni kohta, keda kutsutaksegi Muskli-Maritiks. Norralased ise oma suusatajaid ei mõnita. Nad on kangelased.

Marit du var, er og blir mitt største forbilde!! Gratulerer så mye med nok ett VM gull!! A post shared by Therese (@johaugtherese) on Feb 25, 2017 at 4:53am PST

"Meie suusatajatele vaadatakse ikka alt üles. Mitte ainult Theresele, vaid ka Marit Björgenile, Petter Northugile. Ma ei arva, et meil peaks olema palju Therese- skandaale, kuid sellised juhtumid näitavad, kui haavatavad on inimesed. Aga jah, kui kangelased ei käitu õigesti, siis on loomulik, et ühel hetkel ei usuta neid," sõnab Birkebeineri nädala korraldaja Randi Bolstad (pildil)

Ometi mõistab ta konkurentide pahameelt. "Norralased on ju alati esikohal, järelikult tulevadki jutud dopingust. Isiklikult usun Therese puhtusesse. See oli üks lihtne viga ning ta ju ei petnud kedagi!"

Laupäevase Birkebeineri maratoni üks peakorraldajaid Jo Gunnar Ellevold võtab oma jutu illustreerimiseks välja suisa oma huulepalsami.

"Mulle ei mahu pähe, et teda süüdistatakse nii väikese abivahendi kasutamise eest. Ma panin ka seda palsamit sügisel peale, äkki nüüd tuleb dopinguproov?" ironiseerib ta.

Ellevold on oma sõnadega suisa nii karm, et saadaks Johaugi arsti hea meelega Fredrik Bendikseni riigist välja. "See sarnaneb veidi Venemaa teemaga Sotšis, kui peaaegu et terve koondis võttis omale keelatud aineid sisse. Iseasi, kas sportlane laseb midagi sellist teha või see juhtub tema teadmata. Antud juhul usaldas ta pimesi oma arsti!" on ta nõutu.

"Kardan, et Johaug ei naase enam tippsporti. Tema karjäär võib olla sellise vea tõttu läbi. Ning isegi mitte tema enda süül, vaid just teiste usaldamise tõttu."

Ellevoldi arvates ei saagi Norra tipud dopingut kasutada – lubatud doping tuleb võrratutest lumeoludest ning treeningtingimustest, mida paljudel teistel sportlastel pole. "Võin käsi südamel öelda, et Norra suusatajad on puhtad. Milleks neile doping, kui treenida saab palju lihtsamalt?"

72aastane Arnhid (pildil), kes tuli teist aastat järjest naiste sõidule, mõtleb siinkirjutaja küsimuse peale pikalt. "Mul on Parkinsoni tõbi ning mulle öeldi, et ma ei tohiks suusatada, sest olen liialt haige. Ma teen seda siiski. Johaugil on terve keha ja terve mõistus ning tal ei lubata suusatada. Oleme samas olukorras: midagi on keelatud, kuid tahtejõud viib meid edasi. Usun, et ta tuleb tagasi tippsporti!"

Kuidas mõjutab Norra talisportlaste negatiivne kuulsus aga noori tähti? Õhtulehega vestelnud Lillehammeri suusakooli õpilased sõnavad, et nemad tippude tegudele ei mõtle. "Siin on väga raske profisportlaseks saada, sest tase on niivõrd kõrge," räägib oma õega suisa Norra koondise dressi kandev Lisell. "Jälgin küll, mis nendega toimub, aga ei mõtle sellele. Pean oma treeningutele keskenduma!"

Kas Johaugi karistus jääb püsima?

Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) teatas, et Therese Johaugi võistluskeelu saatus selgub suve keskel.

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) kaebas hiljuti edasi Johaugile kohaliku olümpiakomitee poolt määratud 13 kuu pikkuse võistluskeelu ning eile teatas CASi peasekretär Matthieu Reeb, et suusataja juhtum saab lahenduse enne järgmise hooaja algust.

„Olen kindel, et juhtum lahendatakse nelja või viie kuu jooksul, kindlasti enne järgmise hooaja avastarti,“ teatas Reeb.