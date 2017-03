„Staadion on töises ja kevadises seisus. Võrreldes mõne muu aastaga, kui staadionil oli paks lumekiht ja maa oli läbi külmunud, on tänavune talv vähemalt seni olnud natukene pehmem,“ rääkis Uiboleht.

Tõsist tööd muru kallal alustati kümmekond päeva tagasi. „Alates eelmise nädala esmaspäevast töötab altpoolt soojendus, lisaks panime ka katte peale. Nüüd muru küpseb. Kahe nädala pärast on väljak kindlasti heas konditsioonis, kui arvestada, et väljas on 28. märts.“

Kui troopiline kliima Lilleküla kasvuhoones ikkagi valitseb? „Üldiselt on siin õhutemperatuur mõned kraadid soojem kui väljas. Kõige olulisem on aga pinnase temperatuur ja sellega muruhooldajate tiim pidevalt ka tegeleb.

Lilleküla jalgpallistaadioni katab ajutine kasvuhoone, mille all tärkab kevadini ja roheline muru. (Jörgen Norkroos)

Üldiselt tundub mulle, et katte all olev kliima on välismaailmast paari nädala võrra ees. Enne Piiroja lahkumismängu oli küll selline tunne, et võinuks hakata pileteid müüma ja päikest võtma.“

Vaid päikesest ja soojusest siiski ei piisa, kasutusel on ka nn doping. „Murudoping on oluline osa. Sellega tegelevad töömehed ja kasutatakse erinevat keemiat. Jätan siiski täpsemalt kommenteerimata, kuna pole spetsialist.“