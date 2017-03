"Ma pole kunagi niimoodi tundnud," sõnas Žabas pärast mängu. "Mul on imelik siia naasta. Kreekas hooaega alustades ei arvanud kunagi, et mängin nii kiiresti Tartus Tartu vastu. Kindlasti võib-olla tulevikus mõne teise meeskonnaga, aga mitte seitse kuud pärast viimast mängu Tartu särgis.

Möödunud hooajal veel Gert Kullamäe käe all mänginud Evaldas Žabas naases teisipäeval Tartusse, kuid seekord vastastiimi mängijana. Leedukas tõdes, et igatses taaralinna ning endiste kamraadide vastu mängimine oli uutmoodi kogemus.

28aastane leedukas alustas hooaega Kreeka kõrgliigaklubis Rethymno, kuid lahkus sealt omal initsiatiivil. "Tiimi juhtkond ja treenerid ei saanud aru, mida nemad minult tahtsid ja mida mina neilt tahtsin. Pärast paari kuud oli minu jaoks parem tiimist lahkuda.

Ma ei pidanud üldse Euroopasse tagasi tulema. Arvasin et hooaeg on minu jaoks läbi ja lähen koju, kuid siis tuli pakkumine tulla Leetu. Ma teadsin kohalikku korvpalli ja liigat ning mul oli seal perekond. Arvasin, et see on hea võimalus saada mängukogemust."

Kas oli veider mängida Tartu meeste vastu? "Väga. Nende vastu polnud raske mängida, aga ma pole kunagi nii veidralt tundnud. Ma olen harjunud neid trennis katma, aga mitte mängus. See oli kindlasti uus ja huvitav kogemus."

Leedukas tunnistas, et igatses taaralinna väga. "Tartu on fantastiline linn. Mul oli siin väga lõbus, pidasime palju häid kohtumisi ja mängijad olid lahedad. Rääkisin ka täna kõikide kuttidega, kellega mullu koos mängisime. Igatsesin linna ja mine tea, võib-olla tulen varsti siia tagasi, sest ilmselgelt ma ei saa Tartust eemale. Isegi kui lahkun, satun ikka siia tagasi."

88:88 viigiga lõppenud poolfinaalseeria avamänguga jäi Žabas rahule. "Arvan, et meil on korduskohtumises eelis. Tulime siia mitte kaotama ja saame viigiga koju minna. Nüüd peavad tartlased meie vastu mängimiseks reisima.

Järgmine mäng tuleb samuti raske. Meeskonnad on väga tugevad, mõlemad mängivad täie hingega ja loodavad võita. Esimene kohtumine oli kindlasti meelelahutuslik."