Leicester City peatreener Craig Shakespeare'ist sai täna kolmas inglasest peatreener, kes on oma võistkonda Meistrite liiga play-off'is juhendanud. Lisaks Shakespeare'ile on seda teinud ka Harry Redknapp ning Sir Bobby Robson.

3 võitu kolmest mängust on Leicester võtnud Claudio Ranieri töö üle võtnud Shakespeare'i juhtimise all. Lisaks Sevillale on alistatud Hull City ja Liverpool.

10 väravat on Leicester tänavu Meistrite liigas löönud. Neist kuues on otseselt rolli mänginud ääreründaja Riyad Mahrez, kes on löönud neli väravat ning andnud kuus väravasöötu. Just alžeerlane andis Morgani väravani viinud passi.

2 väravat on tänavu Meistrite liigas löönud Madridi Reali superstaarid Cristiano Ronaldo ja Gareth Bale ning eile Leicesteri 2:0 värava löönud Marc Albrighton. Pisike inglane on uhkes seltskonnas...

Marc Albrighton 2:0 väravat tähistamas. (Darren Staples)

8 erinevat Inglismaa klubi on pärast Leicesteri edenemist veerandfinaali Meistrite liigas kaheksa parema hulka jõudnud. Rohkemat pole suutnud ühegi teise riigi klubid.

0 väravat on Leicesteri väravavaht Kasper Schmeichel tänavu Meistrite liigas koduväljakul enda selja taha lüüa lasknud.

Esimest korda alates 2012. aasta 29. detsembrist teenis Sevilla poolkaitsja Samir Nasri punase kaardi.

Kohtunik Daniele Orsato näitab Samir Nasrile punast kaarti. (Darren Staples)

Esimest korda alates hooajast 2012/13 ei võida Sevilla eurosarjakarikat.

2015. aasta 23. augustist alates pole Juventus koduväljakul kaotusekibedust tundma pidanud. 46 mängu jooksul on kogutud suisa 40 võitu ja kuus kaotust.