Jalgpalli Meistrite liigas veerandfinaali jõudnud Leicester City kapten ja keskkaitsja Wes Morgan sõnas mängujärgselt, et ei suuda kaheksa parema hulka edenemist uskuda.

Leicester kaotas 1/8-finaali avamängu võõrsil Sevillale 1:2, kuid võitis korduskohtumise kodupubliku marulisel toel 2:0 ning oli kahe mängu kokkuvõttes parem 3:2. Leicesteri väravad lõid eile just Morgan ja Marc Albrighton.

"Imeline. Ma ei suuda seda uskuda. Oleme Meistrite liigas algajad ega osanud nii kaugele jõudmisest unistadagi," ütles Morgan. "See peab olema klubi ajaloo üks vägevamaid õhtuid."

Penalti tõrjunud väravavaht Kasper Schmeichel lisas: "Sevilla on tippmeeskond, aga poisid tegid nende ohjeldamisel suurepärast tööd. On tore, et sain klubi veerandfinaali aidata.

Mind ei huvita, kelle kaheksa parema hulgas vastu saame. Vahet ju pole, sest niiehknaa on tegemist hea klubiga."