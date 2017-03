Klavani sõnul ongi sellised keerulised mängud Inglismaa kõrgliiga võlu: "Kui vaadata tiitlijahti Saksamaal, paneks 90 protsenti inimestest raha Müncheni Bayerni peale. Hispaanias panustataks Madridi Realile või Barcelonale. Inglismaal on võitlus tasavägisem. On viis või kuus klubi, kellele aasta algul võiks raha peale panna teadmata, kes täpselt neist võidab. See teebki Inglismaa jalgpalli vaatajale nõnda atraktiivseks, aga samas meeskondadele Premier League’is kindluse leidmise keeruliseks.

Chelsea on (tänavu) olnud täpne, järjepidev ja mänge võitnud, aga keegi teine seda suutnud pole ja see näitab, et siin liigas peab ka tabeli viimaste vastu alati oma parimat esituse tegema."

Sihiks Meistrite liiga

Võit tõstis Liverpooli liigas neljandale kohale. Viies olev Londoni Arsenal on viie punkti kaugusel, ent pealinlastel on kaks mängu vähem peetud. Kummal kohal lõpetada on klubidele vaks vahet: ühega kaasneb Meistrite liiga, teisega Euroopa liiga pääse.

Klavan nendib: "Liverpool on nii pika ajalooga suur klubi, et kõik ootavad meilt igal aastal eurosarjas mängimist. Ja seda tahame meiegi – olla pidevalt sellisel tasemel, et seal igal hooajal pallida. Aasta algul oli selle saavutamiseks vajalik stabiilsus olemas ja kuigi järgnenud on mõned madalpunktid, usun, et meil on jätkuvalt suurepärane šanss lõpetada nelja parima seas.

Meistrite liiga on kõige mainekam klubijalgpallivõistlus. Seal võtad mõõtu teiste tippudega ja see on kõige parem võimalus võrrelda, kus sa Euroopa vutihierarhias paikned. Liverpoolis töötame igapäevaselt selle nimel, et seda eesmärki täita. Kõik meist tahavad Meistrite liigas mängida!"

Vaikne kapten