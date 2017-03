Hüvasti, Cincinnati! Tere, Indianapoilis! Viimased neli aastat Bengalsi NFLi meeskonnas rassinud Margus Hunt veedab kaks järgmist hooaega Coltsis. Eestlasest kaitsemängija sõnul mängis uue töökoha valikul suurt rolli Indianapolise tiimi lihtsaltmõistetav mängujoonis.

Cincinnati Bengals värbas Hundi 2013. aastal noormängijate drafti teises ringis. Aga kui poleks nii läinud… Kolmanda ringi alguseks poleks meie mees ilmselt enam niikuinii turul olnud, sest tema teenetest huvitusid paljud teisedki klubid. Nende hulgas Colts.

"Mäletan, et neli aastat tagasi, drafti-protsessi algfaasis, oli mul Indianapolise inimestega kohtumine ja nendepoolne huvi oli olemas. Mul oli väga hea meel, et sain kutse tulla nüüd klubiga tutvuma ja oma silmaga näha, kuidas siin kaitsemängu aetakse ja kuidas ma sinna sisse mahutuma peaks," vahendab meie mehe sõnu Indy Star.

Kaitseliini ääremängija Hunt ei mõelnud Coltsi huvist kuuldes kaua. Indianapolise klubi kasutab erinevalt Bengalsist samasugust kaitseformatsiooni, nagu Hunt õppis mängima ülikoolis, ning see peaks eestlase oskustega etemini kokku minema. "Kaitseliinidesse on alati abi juurde vaja ja kõik sobis väga kenasti – mängujoonised, taktika ja kuidas see väljakul realiseerub. Minu jaoks oli kõik kohe väga selge ja lihtne aru saada, mis oli (otsuse tegemisel) suure tähtsusega."

Hundi uus töökoht on tema vanast klubist vaid 200 kilomeetri kaugusel. Seega ei tohiks kolimisega suuri raskusi tekkida. Kaasa võetavatest vidinatest kallimad on eestlasele aga Bengalsis omandatud kogemused: "Viimased neli Cincinnatis veedetud aastad tegid mulle profijalgpalli palju paremini selgeks. Mu arusaam mängust kui sellisest, väljakul toimuvast, on palju küpsem. Nüüd tuleb lihtsalt murule minna ja end ribadeks rabeleda, et jõuda sellesse seisu, kus minu panusest on meeskonnale ka reaalselt kasu. Võimalus selleks on hea!"