2016. aastal nii jalgpalli Meistrite liiga kui ka Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumist vilistanud Inglismaa tippkohtunik Mark Clattenburg on ülejärgmisel nädalal Tallinnas, et vilistada Eesti – Horvaatia maavõistlust ja anda seminar Eesti parimatele kohtunikele.

Inglase sai jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk konksu otsa mullu oktoobris peetud MM-valikmängul Island – Türgi, kus ta tegutses ametliku vaatlejana. "Seal saime tuttavaks ja tegin kohe ettepaneku, kas ta on huvitatud Eestisse vilistama tulema. Et Eesti vastane on seekord Horvaatia, klapib kõik väga hästi kokku – Horvaatia on maailma edetabelis kõrgel kohal ja Mark samuti," sõnab Tutk.