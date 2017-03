Londoni Arsenali hävitanud Müncheni Bayern, PSG vastu imet teinud FC Barcelona, Cristiano Ronaldo juhitud Madridi Real – kõik oleksid Meistrite liiga veerandfinaalis Torino Juventusele etemad vastased kui pisikene Leicester City, arvab Itaalia klubi väravavaht Gianluigi Buffon.

Valitsevate Inglismaa meistritega vastamisi mineku suurim probleem on selles, et kui Euroopa absoluutsesse tippu kuuluvad meeskonnad kohtuvad tänu eurosarjadele ikka teatava regulaarsusega, millega kaasneb teineteise põhjalik tundmine, siis Leicester on tundmatu suurus, vahendab ESPN.

"Ma tahaks Leicesteriga kokkusattumist vältida," sõnas Buffon, kelle koduklubi alistas kaheksandikfinaalides kahe mängu peale Porto meeskonna 3:0. "Neis pulbitseb entusiasm ja kirg, aga samas on neil ka relvad, millega karistada meeskonda, kes püüab nende vastu initsiatiivi haarata. Meil oleks nende vastu võimalik kõik kaotada!"

Tulgu veerandfinaalides Juventuse vastaseks kes tahes, sealt edenemiseks on neil vaja paremini mängida. Peatreener Massimo Allegri võttis matšid Portoga kokku: "Okei, maksimumtulemus minimaalse pingutusega, aga teisel poolajal ei mänginud me üldse hästi. Kui plaanime olukorda kontrollida, tuleb seda teha hästi. Seekord olime liiga kärsitud. Meil oli selles mõttes õnne, et nüüd saame trennides vaeva näha ja vead parandada."