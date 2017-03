Meistrite liiga – Euroopa klubijalgpalli kõige teravam tipp, kus mängimine on igale jalgpallurile tähtsamast tähtsam. Välja arvatud, kui su nimi on Kai Havertz. Siis sa Leverkuseni Bayeriga Madridi kaasa ei sõida, sest koolis ootavad ees eksamid.

Bayer kohtub täna Meistrite liiga kaheksandikfinaalide kordusmängus Madridi Atleticoga ning üritab ümber mängida Saksamaal saadud 2:4 kaotust. See tähendab, et Leverkuseni meestel tuleb lüüa vähemalt kolm väravat.

Ülesanne pole kergete killast, sest erinevatel põhjustel on Bayeril puudu kuus mängijat. Klubi andis sotsiaalmeedias teada, et neli meest on vigastatud, Benjamin Henrichs jääb eemale kollaste kaartide normi täiskogunemise tõttu ning… "Havertzil on koolis tähtsad eksamid."

Personnel situation:



Injured:

Toprak

Tah

Kießling

Bender



Yellow-card ban:

Henrichs



Havertz has important exams at school.#AtletiB04 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 14, 2017

Nimelt on tänavu juba 20 mängus Leverkuseni eest platsil käinud Havertz kõigest 17-aastane supertalent. Et eurosarjas veerandfinaali jõudmise võimalus on pärast kodus saadud karmi kaotust niikuinii kaduvväike, tehti otsus – tulevikulootus keskendub sel nädalal oma haridusteele!