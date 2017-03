"Miks mõeldakse, et normaalne on mulle öelda, et minust ei saa kunagi sama head väravavahti kui mu isa," küsib Leicester City ja Taani jalgpallikoondise puurilukk Kasper Schmeichel retooriliselt.

30aastane taanlane ei mõista, kuidas ajakirjanikud ega jalgpallihuvilised ei suuda teda vaadata eraldiseisva inimese ega jalgpallurina. Miks viib iga kontvõõras jutu kohe tema isale, ajaloo üheks suuremaks väravavahiks peetavale Peter Schmeichelile.

Võimalik, et tänaseks on noorema Schmeicheli elu viimaks muutunud, sest valitsev Inglismaa meister tutvustas end Euroopale parimal võimalikul viisil. Meistrite liiga kaheksandikfinaalis alistas Leicester City kahe mängu kokkuvõttes 3:2 Sevilla ja just Schmeichel tõusis suurimaks kangelaseks – superesitusi jäävad kaunistama kaks penaltitõrjet.

Tegemist on ilmselgelt vinge mehega, kuid õhku jääb küsimus, miks pole jalgpalliüldsus suutnud teda aastate jooksul kuigi tõsiselt võtta? Võiks ju arvata, et kuulsa Peteri tuules on teekond tippu siledam kui lihtsurelikel. Sellise väite lükkab Kasper kohe ümber.