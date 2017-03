Möödunud aasta novembri lõpus Kolumbias toiminud lennuõnnestuses suurema osa meeskonnast kaotanud Chapecoense vutiklubi üks vähestest ellujäänutest on taas jalgu alla saamas.

Üks kolmest pääsejast Alan Ruschel pääses hullemast, kui talle jäid alles kõik tema jäsemed. Nüüd on mees ränga tööga end taas üles töötamas. Sotsiaalmeediasse on ilmunud emotsionaalne video, kust on näha, et jalgpalluris elab lootus, taas platsile naasta:

Chapecoense plane crash survivor Alan Ruschel back training 🇧🇷💪



Incredible determination 👏 pic.twitter.com/vVuFZ7AzNG — SPORF (@Sporf) March 15, 2017

Ühtekokku 75 inimelu nõudnud lennukatastroof toimus 2016. aasta 28. novembril, kui õhusõiduk Boliiviast Kolumbiasse teel olles alla kukkus.