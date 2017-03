Täna Trondheimi MK-etapi suure mäe võistlusel elu parimat ehk 17. kohta korranud Kristjan Ilves polnud tulemusest ekstaasis, vaid sõnas tunnike pärast finišit, et tegi igati okei võistluse.

„Tundub, et see on praegu minu tase. Suusasõit oli täna hoopis midagi muud kui Oslos. Olud olid päris hullud: kõva tuul, vihm ja lörts," kirjeldas päeva 35. suusaaega näidanud Ilves telefonitsi Õhtulehele.

"Enam-vähem kestsin ära. Punt (ehk kohad 8.-16. - M.T.) ei jäänud väga kaugele, 15. koht oli täna päris lähedal (9,6 sekundit - M.T.). Aga ju siis tase ongi selline, et päris esikümnesse veel asja pole."