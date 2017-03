Selle tarbeks püüdis Õhtuleht telefonitoru taha igast meeskonnast ühe esindaja, kes andis ülevaate, kuidas asjad enne otsustavaid mänge sujumas on. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi vanad tuttavad Selver ja Pärnu ning tallinlaste nurgaründaja Karli Allik usub, et nüüd on õige aeg suvepealinlastelt koht kätte näidata.

Noor võrkpallur on juba 2014. aastast Selveri meeskonnas, kuid Balti liiga tiitel on siiani võitmata. Kas see juhtub tänavu?

"Usun küll. Arvan, et oleme praegu väga enesekindlalt mänginud ja oleme valmis. Kui teeme oma asju korralikult, siis oleme võimelised võidu ära vormistama."

Veerandfinaalides läks pealinna parim võrkpalliklubi vastamisi lõunanaabritega Jekabpilsist. Pärast avamängu nappi 3:2 võitu, suudeti kodus asjad kindlalt enda kasuks pöörata.

"Kaks esimest geimi mängisime alguses väga kindlalt ja siis natukene uinusime. Arvasime, et tuleb lihtsalt ja jäime kolmandat geimi lihtsalt ootama. Lõpuks viiendas suutsime end siiski kokku võtta," meenutas nurgaründaja veerandfinaali esimest mängu.

Nüüd ootab ees aga hoopis teisest mastist sats - vana tuttav Pärnu. Põhiturniiril kuulusid mõlemad mängud tallinlastele, kuid senise hooaja tähtsaima vastasseisu - karikafinaali, võitsid pärnakad.

"Kõik mängud tulevad kindlasti põnevad. Eks paistab, mis saama hakkab – Pärnu on väga hea kvaliteediga meeskond. Tuleb tuline lahing," ei taha Allik kumbagi meeskonda favoriidiks tõsta.

Karli Allik (#8) on Balti liiga parim servilööja. (Stanislav Moshkov)

Lisaks sellele, et ollakse taas kõige teravamas konkurentsis meeskonnaga, on 20aastane võrkpallur rahul ka individuaalse arenguga. Nimelt on ta tõusnud sel hooajal kogu liiga parimaks servijaks, kui kirjas on 57 ässpallingut.

"Minu jaoks on see päris tähtis, sest esimene pool hooajast ei suutnud küll nii head servi lüüa. Aga mingi hetk hakkasidki igas mängus tulema ässad – see tuli mulle endale ka üllatusena," oli Allik tähtsa elemendi arenguga rahul.

"Minu serv on sel hooajal palju mitmekesisemaks muutunud, mis on väga positiivseks märgiks. Eelkõige arvestades järgmist hooaega."