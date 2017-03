Laskesuusatamise MK-sari saab ühes selle nädalaga otsa. Paraku on lõppev hooaeg eestlaste kontekstis pakkunud rohkem tervise- kui spordijutte. "Tervised on vaja korda saada, siis saame kindlasti paremaks," ütleb laskesuusaliidu juhatuse liige ja koondislase Rene Zahkna isa Hillar. "Kevadel on mõttekoht, kuidas haiguste osakaalu vähendada."

Probleem on tõsine. Tänavu pääsesid hooaja kestel suurematest tervisejamadest vaid Johanna Talihärm, Kauri Kõiv ja Roland Lessing. Seejuures mugis nimetatuist viimane veel sügisel isuga antibiootikume ning Kõivgi oli möödunud nädalal palavikus. Vahest kõige kehvemini läks Kalev Ermitsal, kes korjas novembris üles viirushaiguse, millest ta tänini pole lõplikult taastunud.

Aga tolle loo eesmärk pole lahata meie koondislaste haiguslugusid, vaid juhtida tähelepanu karmile tõsiasjale, mis ei lubanud treenerite duol Indrek Tobreluts – Ilkka Luttunen esimesel ametiaastal oma treeningplaane realiseerida. Nii ongi seni näppude vahele jäänud vaid Kõivu neli punktikohta.

Vaja oleks alade ülest arstide tiimi