"No ikka natuke, kus sa pääsed. Ega vana hobune tahab ka kaeru saada," teatas Keel, et pärast lugematuid kordi, mil ta finaalturniiril osalenud on, tekib ikkagi ootusärevus.

Selle tarbeks püüdis Õhtuleht telefonitoru taha igast meeskonnast ühe esindaja, kes andis ülevaate, kuidas asjad enne otsustavaid mänge sujumas on. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi vanad tuttavad Selver ja Pärnu ning endise kodumeeskonna vastu astuv suvepealinlaste loots Avo Keel usub, et määravaks saavad väiksed asjad.

"Eks me natuke favoriidi moodi välja nägime, seda nii tabeliseisu kui eelnevate tegemiste järgi. Aga teine mäng ei olnudki väga pingevaba," rääkis endine sidemängija laupäeval lõppenud seeriast.

"Kaks esimest geimi olid punkt-punktis minemine. Korraks saime vist pikemalt ette, aga esimesed kaks geimi võitsime ainult kahe-punktilise vahega. Alles kolmandas geimis 18-19 punkti peal tuli meil väga hea seeria sisse.

Aga kindlasti pingutasime ja kerget jalutuskäiku polnud. Ega meie sarjades kuskil lihtsaid vastaseid väga polegi. Sel hooajal võib-olla üks võistkond ainult."

Nüüd ootab ees aga tunduvalt kõvem pähkel, kui poolfinaalis tuleb kohtuda Selveriga. Tänavuse hooaja saldo on 2:1 pealinlaste kasuks, kuid tähtsaima - karikafinaali, võitis Pärnu.

"Eks tiitlit on ikka raskem kaitsta kui teisi sellest eemale hoida. Arvan, et need kolm mängu on näidanud, et läheme nendega päris võrdselt sel hooajal," võrdles Keel kahte võistkonda.

"Mentaalne pool, füüsiline valmisolek, mänguoskused - ilma ühegi väikse elemendita hakkama ei saa. Kui kaks võrdset siin taovad, siis otsustavad väiksed asjad, kuhu poole ta läheb."

Siinkohal ei jäta kogenud treener võimalust kasutamata ning tögas veidi ka konkurente. "Ma sellist algaja treeneri viga ei tee nagu Argo Meresaar karikavõistluste ajal, kui ta ütles, et Tartu-Selveri paarist tuleb kindlasti võitja," meenutas Keel möödunud aasta lõppu, kui tartlased karikavõistlustel pudenesid konkurentsist poolfinaalis. Finaali edenes Selver, kus pärnakad aga neile koha kätte näitasid.

"Mina ei julgeks küll praegu nii öelda – ma ei tea isegi, kes finaali saavad. Kaks võistkonda sinna pääsevad aga, taas on selline hooaeg, kus väga selget liidrit polegi," sõnas ta ja lisas, et vaid ühe mängulises heitluses võib kõike juhtuda.

Siiski eristub Keele sõnutsi kolmik. "Võib-olla Rakverel on sellest nelikust kõige raskem tiitlit võita. Tartu, Selver, Pärnu – arvan, et võitja tuleb nende kolme võistkonna seast."

Avo Keele juhendatavad võistkonnad on alati hirmkõvad. (Martin Ahven)

Hooaja alguses tagasihoidlikuks jääda soovinud kaval rebane on otsustavate mängude eel tunduvalt enesekindlam kui kuid tagasi. Kogenud lootsi sõnavõtust võib aru saada, et mehed on tähtsateks lahinguteks igati valmis.

"Nagu jutust on kuulda, siis olen natuke julgemaks läinud. Teisi enam väga esile ei topi – hoian ühe joone peal kõiki. Pärnu meeskonda ka kaugemale teistest ei aseta, et meil üldse nagu varianti poleks," sõnas võrkpallilegend salakavalalt.