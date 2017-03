JALGPALL

Eile lõppes Küprosel rahvusvaheline turniir Aphrodite Cup, kus Eesti naiskonna finaalivastasteks oli Läti. Normaalajal kumbki pool väravateni ei jõudnud ning penaltiseerias võidutsesid lätlannad 6:5.

Alagrupikohtumistes alistas Eesti esimeses mängus Bahreini ning viigistas seejärel Leeduga 0:0. Neli punkti olid piisavad, et kindlustada alagrupi esikoht ning finaalis ootas neid Läti, kes suutis enda alagrupis võita kõik kohtumised.

Koondise peatreener Indrek Zelinski tunnistas, et mängu algus ei olnud ideaalne, kuid kohtumise edenedes läks mängupilt paremaks. "Esimesel poolajal oli mäng meie poolt veidi rabedavõitu. Tekitasime ise lätlastele ohtlikke olukordi halbade pallikaotustega. Teine poolaeg oli täielikult meie oma ja tekitasime momente.

Meil jäi puudu efektiivsusest, et ära kasutada neid väheseid olukordi, et värav ära lüüa. Suutsime luua ohtlikke olukordi ja pall läks korra ka latti. Lõime palli ka väravasse, aga kohtunik oli jõudnud suluseisu lipu üles tõsta. Mäng oli meie kontrolli all ja vastastel väravalöömise võimalusi palju ei olnud, aga meie suurimaks probleemiks on hetkel see, et me ei suuda ülekaalu väravaks realiseerida. See on asi, mille kallal peame tööd tegema."

Zelinski jaoks oli tegemist esimeste mängudega koondise eesotsas ja kokkuvõttes jäi ta mängijate esitustega rahule. "Kolme nullimängu üle oleks tegelikult patt nuriseda. Mul ei ole mängijatele midagi ette heita ja igatahes minu kiidusõnad neile. Ma saan mängijatest aru, et nad on pettunud. Nad tunnevad, et olid väljakul parem võistkond, aga ei suutnud seda ülekaalu ära realiseerida. Ma juba ütlesin neile seda ja ütlen veel kord, et nad hoiaksid pea püsti."

6.-11. aprillini ootab naiste koondist Gruusias ees MMi eelring, kus Gruusia ja Kasahstani kõrval on taaskord meie vastasteks ka Läti. "Mul on võimalus veel tänane mäng ka video pealt üle vaadata ja vastaseid analüüsida. Nad muutsid täna küll paari mängija positsiooni, aga väga nad meid millegagi ei üllatanud. Ei usu, et nad ka Gruusiasse uusi mängijaid kaasa võtavad. Eks me siis ristame uuesti mõõgad ja oluline on, et me mängiks seal sama hästi nagu täna," vaatas Zelinski tulevikku.