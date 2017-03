AS Monaco jalgpalliklubi näitab Euroopa Meistrite liigas harvanähtavalt ilusat ründavat jalgpalli, kuid vaatamata sellele on klubil suuri raskusi rahva staadionile kutsumisega.

Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmänguks Manchester Cityga oli Louis II nime kandev areen küll täis (mahutab 18 523 inimest), kuid Prantsusmaa kõrgliigas ollakse vastava edetabeli viimased.

15. kodumurul peetud liigamängu jooksul on staadionile kogunenud keskmiselt 8986 inimest. Sama näitaja jääb alla 10 000 veel vaid Dijonil (9395). 13 tiimi on suutnud keskmiselt staadionile meelitada üle 15 000 fänni ja üheksa tiimi üle 20 000. Tabeli tipus on Pariisi Saint-Germain keskmiselt 45 050 pealtvaatajaga.

Fännide huvi, õigemini selle puudumine Monacot siiski ei heiduta. Meistrite liigas jõuti üllatuslikult kaheksa parema hulka ja koduses liigas hoitakse PSG ees esikohta. Eriti suurepäraselt mängitakse just pooltühjade kodutribüünide ees: 15 liigamängust on seal võidetud 13.