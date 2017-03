2015. aasta snuukri maailmameister Stuart Bingham peab rahvusvahelisele alaliidule (WPBSA) selgitama, miks tehti tema nimelt kihlveokontorites panuseid konkurentide matšidele.

Nimelt on WPBSA reeglites selgelt kirjas, et selliste panuste tegemine on keelatud. 40aastane Bingham eeldas, et ebaeetiline oleks panustada vaid enda tulemustele.

"Mul pole midagi varjata ja teen uurijatega pidevalt koostööd. Ma ei teadnud, et ei tohi teiste mängijate peale panustada. Arvasin, et vaid enda tulemustele raha panemine on keelatud. Seda viimast pole ma kunagi teinud," rääkis Bingham Inglismaa meediale.

WPBSA sõnul ei ole leitud ühtegi mängu, mille tulemusega oleks manipuleeritud. Binghami võimalik karistamine selgub suure tõenäosusega alles pärast aprillis algavaid maailmameistrivõistlusi.