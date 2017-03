Maailma suurima MMA liiga UFC juht Dana White andis rohelise tule poksi suurmatšile, kus vastamisi loodetakse saata võitmatu poksitšempion Floyd Mayweather ja maailma parim vabavõitleja Conor McGregor.

Jutte matši toimumisest levitatakse juba pikalt ja nii McGregor kui Mayweather paistavad huvi tundvat. Viimane on vihjanud, et tahab antud matši pealt teenida vähemalt 100 miljonit dollarit.

Floyd Mayweather. (TIBRINA HOBSON)

Seni on McGregor andnud mõista, et kohtumise toimumise teel seisab tema leping UFCga. Nüüd kinnitas White, et liiga poolt takistusi ei tehta. Küll tunnistas White, et äriliselt ta sellest suurt kasu ei lõikaks, kuna suure tõenäosusega võtab Mayweather ühepoolse võidu.

"Mina sellest ei võidaks, kuid ma ei saa Conoril keelata sellist raha teenimast," teatas ta. "Tal on mitmeid võimalusi: näiteks Tony Ferguson ja Floyd Mayweather. Eks näis, kuidas ta oma kaardid mängib."

McGregor on väidetavalt viimastel nädalatel keskendunud poksitreeningutele.