Nii mõnegi Saksamaa vormifänni jaoks jääb arusaamatuks, miks otsustas Mercedese F1 tiim loobuda oma vormelitel olnud Michael Schumacherit toetavast loosungist.

Eelmisel aastal võis hõbedaselt autolt leida kleebise: #KeepFightingMichael. Tänavu enam mitte. Ajaleht Bild püüdis jälile saada, mis on Saksamaa autotootja otsuse taga.

Sad @MercedesAMGF1 are removing #KeepFightingMichael from cars. Toto said in 2014 it will remain on car as long as Michael is fighting. Sad — Luke Frankiewicz (@FrankiewiczLuke) March 15, 2017

Disgusting that Mercedes removed the #KeepFightingMichael from the car he helped make into a world beater.. hope it jinxes it. #f1 — James Beckley (@mrjimbecks) March 15, 2017

"See eemaldati, et vabastada tee sõnumi edaspidiseks kasutamiseks," kõlas Mercedese kõneisiku veidi segane vastus. Samas kinnitati, et Mercedes jätkab koostööd Schumacherite perekonnaga.

Schumacher sai 2013. aasta lõpus suusaõnnetuse tagajärjel raske peatrauma ning pole sellest tänase päevani taastunud. Ta viibib arstide järelevalve all oma Šveitsi kodus, kuid mehe tervise kohta pole teada sisuliselt mitte ühtegi üksikasja.