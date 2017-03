Suusahüppaja Kaarel Nurmsalu võistleb neil päevil Trondheimis ja pääses eile 126 m pikkuse õhulennuga täna kell 18 algavale MK-etapi lõppvõistlusele.

"Purgis! Ütleme nii, et seekord oli vanajumal minuga ja kobistas päris korralikult. Tegin siin sama vea, mille Lillehammeris. Õnneks nii palju vähem, et hüpet sai natukene jätkata. Tuuleolud olid seekord ideaalsed ja suuresti selle abil sain pika hüppe. Seekord oli õnn minu poolel," rääkis Nurmsalu Facebooki fännilehele postitatud videos.

Ta jätkas: "Tasub ära märkida, et kõik ülejäänu toimib ideaalselt, kui välja arvata see, et ma ei saa lihtsalt otsale pihta. Kõik hüpped tahavad hilja peale jääda. Tuleb homme (täna – toim) ajastusele rohkem mõelda. Nüüd on aeg ise mees olla ja võtta seda, mida pakutakse. Kui võtta ei suuda, siis olen ise nõrk."

Video lõpetas ta ansambel Smilersi sõnadega: "Tunne on hea ja tuju on mega!"