Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) juht Gian-Franco Kasper sattus paljude pahameeletormi alla, kuna võrdles Venemaa sportlaste karistamist holokaustiga.

Alates 1998. aastast suusamaailma juhtiv Kasper ei poolda mõnel alal venelastele määratud üldist keeldu. Näiteks kergejõustikus ei lubatud riigis valitsevale dopinguprobleemile viidates olümpiale sisuliselt ühtegi sportlast, ainus erand tehti kaugushüppaja Darja Klišinale. Rio paraolümpialt jäid venelased täielikult kõrvale.

"Olen selle vastu, kui karistusi määratakse süütutele inimestele," ütles 73aastane Kasper. "Samamoodi tegi ka härra Hitler – ta tahtis, et kõik juudid tapetaks. Tema jaoks vahet polnud, kas nad olid milleski süüdi või mitte."

Veidi hiljem sai Kasper aru, et tema võrdlus võis inimesi solvata. "See oli sobimatu ja tundetu kommentaar. Ma vabandan ja mul on siiralt kahju," teatas ta.