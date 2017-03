Valitsev Eesti võrkpallimeister Tallinna Selver läheb algavale Balti liiga nädalavahetusele vastu põhiturniiri teiselt kohalt. Veerandfinaalis oli Selver kahel korral üle Jekabpils Lušist ja nüüd ootab ees duell "vana vaenlase" Pärnuga. Möödunud hooajal pidasid klubid seitsmemängulise Eesti meistrivõistluste vastasseisu, käesoleval said kokku karikafinaalis, kus suvepealinna võistkond oli Audentese spordihoones toimunud matšis parem 3:2. Selveri peatreener Rainer Vassiljev, võttes šnitti kirjandusklassikast, olete te viimase aasta jooksul Pärnuga just kui Vestmann ja Piibeleht. Kord on üks peal ja kord teine. Kuidas sa kahe võistkonna viimase aasta duelle iseloomustaksid?

Kõik mängud on olnud kahe võrdse võistkonna heitlused. Kui võtame väikest pilti, siis meie omavahelistes matšides on esinenud pikki pallivahetusi, mis läinud nii ühele kui teisele poole. Seda saab laiendada ka suuremaks, mida iseloomustab see, et mõlemad võistkonnad on neis kohtumistes võite noppinud.

Kuidas on Selver Tallinna võistkonna seis enne hooaja üht kulminatsiooni? Kõige tähtsam on see, et meestel oleks tervised korras ja praegu meil selles osakonnas probleeme pole. Veerandfinaalseeria teise mängu ajal kimbutas temporündaja Mihkel Tanilat väike kõhuhäda, ent see on kenasti üle läinud. Hooaega läbivamalt iseloomustades oleme kindlasti liikunud õiges suunas. Algava turniiri puhul ei ole kindlasti vaja häälestamiseks mingeid imevahendeid. Pigem tuleb just vältida, et meestel ei tekiks ülehäälestamist. Vaadates korra veel vastaseisudele Pärnuga, siis mul on hea meel, et oleme neis mängudes näidanud head võitluslikku olekut. Loodan, et sama kandub edasi ka hooaja otsustavatele mängudele. Küsimus ka liiga kohta laiemalt. Tosina tegutsemiaasta jooksul on kolmandat korda nelja parema sekka murdnud ennast ainult Eesti klubid. Kuidas sa seda trendi kommenteerid?