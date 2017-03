"Eestis ja Skandinaavias mängivate meeste hetkeolukorda oli keeruline paika panna – Eestis on hooaeg äsja alanud ja Skandinaavias peetakse seni vaid sõprusmänge, mille põhjal on meeste vormi üle otsustada raske. Aga arvan, et just need 23 jalgpallurit on praegu võimelised näitama kõige paremat mängu," sõnas Reim.

Samuti jälgisin Soomes mängu, kus vastamisi olid Mihkel Aksalu, Marko Meerits ja Markus Jürgenson ning jälgisin Norras Karol Metsa. Soov oli näha ka Nikita Baranovi mängu, aga see jäeti viimasel hetkel ära. Paar nädalat tagasi vaatasin Poolas Konstantin Vassiljevi matši ja äsja naasin Austriast, kus käisin vaatamas Ilja Antonovit, et saada aru, mis liiga see Austria esiliiga on."

Millega veenis Antonov peatreenerit, et erinevalt oktoobri ja novembri mängudest mahub ta seekord koosseisu? "Novembris oli tal keeruline aeg ja mõõnaperiood. Keskpoolkaitsjatest olid kaalumisel ka Brent Lepistu ja Andreas Raudsepp, aga Antonov on üle kuu aja korralikel muruplatsidel liigamänge pidanud ja see keeras kaalukausid hetkel tema kasuks. Füüsiline pool on Antonovil väga korras ja Austria esiliigas nähtud mängukvaliteet on midagi sarnast Eesti kõrgliiga tippudega. Mul endal oli ka Austria esiliiga väärtuse suhtes kahtlusi, aga ühe nähtud mängu põhjal on mulje positiivne."

Miks eelistati Markus Jürgensonile äärekaitses Karl Mööli? "Soome liigahooaeg algab alles aprillis ja kuigi nad mängivad hallis liigakarikat, siis praegu tehakse alles ettevalmistavaid trenne. Värskust pole, mistõttu hetkel eelistasin Jürgensonile Mööli, kes on juba paar võistlusmängu pidanud. Aga näen, et kui paar eelmist hooaega olid Jürgensonile paigalseis, siis keskkonnavahetus annab sageli uue hoo ja ootan põnevusega, kui hooaeg aprillis peale hakkab."

Millega edestas Janar Toomet Pavel Marinit? "Seniste mängude põhjal eelistasin Toometit, kes väga aktiivne ja heas hoos. Samuti näitas ta ennast novembris Kariibidel väga positiivselt."

Kas vasakul äärel on meestega peenike pihus, sest Artur Pikk vigastatud? "Kaitsemängu poolt vaadates on Dmitri Kruglovil enim mänguaega, sest Ken Kallaste on Poolas pigem pingil olnud. Poolkaitses on aga variante rohkem – ka Sergei Zenjov ja Henrik Ojamaa võivad vasakul äärel tegutseda. Pole probleemi, et poleks kedagi panna, vaid tuleb valida õige mees. Igale positsioonile on vähemalt kaks valikut."

FC Flora peatreener Arno Pijpers andis mõista, et klubiga harjutav Enar Jääger võiks olla valmis koondise jaoks. Kas tuli kaalumisele? "Enar Jäägerit käisime trennides vaatama. Kogemusi on tal rohkesti, aga ta pole isegi ühtegi sõprusmängu pidanud ja ainult treeningute pealt on kedagi koondisesse võtta keeruline. See oleks ennatlik. Loodetavasti leiab ta klubi ruttu, sest ta teeks kahtlemata Eesti meeskonna tugevamaks."

Miks Matvei Igonen A- ja Andreas Vaikla U21 koondises? "Mart Poomiga sai seda palju arutanud ja lõplik otsuse jäi tema teha. Olin nõus tema arvamusega, et kuna samal ajal U21 koondise mängud ja mõlemad mehed – Igonen ja Vaikla – saaksid seal mänguaega ning oli valida, kes läheb mängima ja kumb on A-koondise juures, siis Infonetis hooaega hästi alustanud Igonen väärib kohta A-koondises ja Vaikla saab mänguaega U21 meeskonnas."

Treeninglaagrist Kreekas. "Kuigi kogunema hakkame pühapäeval, on paljudel tol päeval veel mängud ja esimesed paar päeva kulgeb taastumise lainel. Trennidega ei saa üle pakkuda, sest 25. märtsil peavad kõik olema värsked. Aga kindlasti saame kordades rohkem asju rääkimise teel läbi arutada ning trenne on tavapärasest rohkem.