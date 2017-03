Kui hiljutine tippmängija Šarunas Jasikevicius suurest spordist loobus, maandus ta esmalt Žalgirise abitreeneri pingile, kuid oli sellelt rohkem püsti kui istus. Suu käis vanamoodi edasi. Nõnda polnud vaja imestada, et ta edutati esimesel võimalusel peatreeneriks ning omaaegne söödukuningas näitab, et saab ka selle rolliga edukalt hakkama.

Korvpalli Euroliiga põhiturniiril jääb mängida viis viimast vooru ning vaatleme, millised on Kaunase Žalgirise võimalused jõuda play-off’i. Leedu au ja uhkuse seis on raske, kuid mitte lootusetu, pealegi on kõva spurt käimas!

Käsi püsti, keda Žalgirise esitused külmaks jätavad!? Niisugust inimest naljalt ei leidu. Šaras on pannud hoolealused parketti närima, tegemist on terve Euroliiga vaat et võitluslikema meeskonnaga. Kui hakatuseks kaotati kuuest esimesest mängust viis, siis nüüd on viimasest seitsmest võidetud viis, sealhulgas endast eespool asuvaid Moskva CSKAd, Ateena Panathinaikost ja Istanbuli Darüssafakat. 11 võiduga 25st asutakse kümnendal kohal, vahetult ette jäävad Darüssafaka (12) ja teine Bosporuse väina ääres asuv klubi, viimast play-off-kohta hoidev Anadolu Efes (13).

Homme kohtub Žalgiris võõrsil Kaasani Unicsiga, kellelt avaringis saadi kodus valus 80:88 kaotus. On selge, et Tatarimaale minnakse revanši võtma.

Leedu portaal krepsinis.net analüüsis oma lemmikute hooaega ning leidis, et ehkki kaitse on selgelt paranenud, tuleks play-off-konkurentsis kaasa rääkimiseks üht detaili parandada. Nimelt – Euroliiga esimeses ringis ehk 15 mängu jooksul visati ise keskmiselt 81,1 punkti ja endale lasti 82,3, viimase kümne mängu kaitse on vastaseid hoidnud aga 75,6 silma peal. Kuid ise on visatud vaid 72,2! Ehkki näiteks Barcelona alistati 89:85 ja Bamberg 91:86, on skoorid muutunud oluliselt madalamaks, tõestuseks viimase vooru 64:58 edu Panathinaikose vastu.

Ning Krepsinis jõudis oma analüüsis tõdemuseni, et kiirete rünnakute – kus pealevise tehakse kuni kaheksa sekundiga – osa on jäänud väiksemaks. Ehkki eeldused nendeks on loodud: kaitse peab ja ka lauavõitlus on korras.

Näiteks Euroliiga kaheksa esimese mängu jooksul tehti keskmiselt ühes kohtumises 4,9 niisugust rünnakut ja neist saadi 6 punkti, kaheksa viimase matši samad näitajad on aga vastavalt 3,4 ja 2,1. Enim lahendavad neid rünnakuid Brock Motum, Edgaras Ulanovas ja Renaldas Seibutis, kellele pilgud seega suunatud on.

Seejuures kiirrünnakute (mis ei tähenda sama, mis kiire rünnak!) arv on esimese ringi 15 mänguga võrreldes jäänud samaks, kuid realiseerimise protsent on langenud.

Unicsi leerist ei tule Žalgirisele kergendavaid sõnumeid. Nimelt teatas Tatarimaa klubi president Jevgeni Bogatšov kodumaisele meediale, et suurim korvikütt Keith Langford on lõpuks tervenenud ja naaseb platsile. Mäletame, et eelmisel nädalal käis Langford Ühisliiga mängu raames ka Tallinnas, kuid jäi siis pingile – nagu ka Unicsi järgnenud kohtumistes.

Unics jagab Euroliigas 7 võiduga koos Milano Emporio Armaniga viimast kohta ja on minetanud ka teoreetilised edasipääsuvõimalused.

Euroliiga turniiritabel

Real 19-6

CSKA 19-6

Olympiacos 18-6

Fenerbahce 16-9

Baskonia 14-11

Panathinaikos 14-11

Crvena Zvezda 14-11

Anadolu Efes 13-12

Darüssafaka 12-13

Žalgiris 11-14

Barcelona 10-15

Bamberg 9-16

Maccabi 9-16

Galatasaray 8-17

Unics 7-18