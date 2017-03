"Tahame hakata tegutsema Ida-Virumaal laiemalt ja jõulisemalt, alustame kõigepealt Iisakus ja Mäetagusel korvpallitrennidega, kus kohaliku vallavalitsuse tugi ja initsiatiiv on kõige suurem ning huvi laste seas on suuresti olemas," sõnas Hallik, kellele Iisaku kant pole sugugi võõras.

Korvpalliliidu president Jaak Salumets lisas omalt poolt: "Suur osa tippmängijaid võrsub maakohtadest ning Ida-Viru ja Narva on olnud Eesti korvpalli ajaloos väga tugevad kohad. Tihti jäävad andekad noored maakohtades aga märkamata, eriti, usun et tänases maailmas. Peamine on praegu aga see, et Iisakul-Mäetagusel ja loodavas suurvallas on kohalik initsiatiiv väga kõrgel tasemel olemas.