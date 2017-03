Visketabavusega. Statistikast vaatas suurel vaheajal vastu üks tõeliselt uskumatu näitaja: võõrustajate 26 viskest oli tabanud 21 (kahesed 21/18, kolmesed 5/3) ehk tabavusprotsent on üle 80! Vabavisked 9/6 ning suuremat eduseisu oli takistanud saamast 8 pallikaotust. Kuid üldiselt näitas Kalev Branko Mirkovici tüürimisel hoolikat ja kvaliteetset rünnakut, kus ei loobitud huupi, vaid otsiti head viskekohta. Teisel poolajal päris samas rütmis (igast viiest viskest tabab neli) ei jätkatud, kuid kokkuvõttes väga hästi ikkagi (lõpuks visked 53/33 ehk üle 62 protsenti).

3. Milline on finaali pääsemise lootus?

Veidi alla 50 protsendi. Võib ikka ja jälle meenutada bulgaarlaste hinnangut 2013. aasta EM-valiksarja finaalis enne kodus peetud avamängu Eestiga: kui tahame kokkuvõttes paremad olla, peame võitma vähemalt 12 punktiga. Tegemist oli hiromantidega, sest bulgaarlased, kelle ridadesse kuulus toona ka tänane kalevlane Branko Mirkovic, võitsid kodus vaid 3 silmaga ja kaotasid Tallinnas 12ga ehk teadsid täpselt, mida neil kodus läinuks vaja. Umbes sama võib öelda ka Kalevi - Prienai paar kohta. Ehk Dorbeku "kingitus" võib väga valusalt maksma minna. Kokkuvõttes on võit muidugi parem kui kaotus.

4. Kes olid mängu paremad?

Erik Keedus ja Tomas Delininkaitis. Kalevis toimunud muutuste tulemusena tagaliini liikunud Keedus tegutses aktiivselt ja kasulikult. Ta viskas 17 punkti (visked mängust 8/6), noppis 3 lauapalli ja jagas 3 korvisöötu ning tema väljakul oldud 22+ minutiga jäi Kalev 15 punktiga plussi. Miinuspoolele jäi vaid kiire vigadega kimpu sattumine ja neli minutit enne lõppu lõplikult pingile kukkumine. Delininkaitis tegi aga seda, mida viskemees peab tegema - 6 tabavat kolmest ja kokku 24 punkti.

5. Mida peab Kalev edasist silmas pidades parandama?

Emotsioonid kontrolli alla! Midagi pole parata, nii tähtsates kohtumistes ei tohi enam tehniliste vigade - eriti, kui ees oodanuks oma rünnak - näol vastastele tõelisi kingitusi teha. Kui see episood välja jätta, on Kalevile raske midagi ette heita. Veidemani-järgse ajastuga on kohanetud, oli kirge, võitlust, kõike. Prienai pole kerge vastane - nad olid FIBA Europe Cupil play-off'i jõudmisele väga lähedal.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Alar Varrak, Kalevi peatreener: "Kontroll mängu üle oli meie käes, aga see kuue-punkti-rünnak oli murdehetk, siis kaotasime initsiatiivi. Martin ise ütles, et ta ei öelnud kohtunikule midagi. Aga ka vastased said tehnilise ja kehakeele järgi otsustades oli tegemist sarnase olukorraga.

Kui mäng jäänuks lõpuni meie kätte, võinuks edu ka 20 punktini ära tiksuda. Pärast seda, kui saime Delininkaitise kinni (too tabas tosina esimese minutiga neli kolmest – toim), oli mäng täiesti meie kontrolli all. Vahetasime tema katjaks Keeduse ning ka pikad said uued ülesanded – see töötas. Teisel poolajal ei tapnud nad meid kolmestega, korvid tulid mujalt."

Erik Keedus, Kalevi korvpallur: "Ükskõik, mis seis täna jäänuks, läheme sinna (kordusmängule Leetu – toim) võidu peale mängima. Ei saa mõelda, milline vahe esimeses mängus jäi. Juba eelmine ring (veerandfinaal Riia Baronsiga – toim) näitas seda.

Poolajal olnud vahe +14 oleks muidugi parem olnud, seal läheb väga raskeks. Saime alguses end hästi jooksma, palju kiirrünnakuid. Selle pealt tuli vahe sisse ja ühel hetkel tundus, et kontrollime lauda ka päris hästi. Samas ei saa öelda, et me kaitses hästi mänginuks, nad viskasid 88 punkti. Aga rünnaku 94 pole paha."

7. Mis saab edasi?